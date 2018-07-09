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Екатерина Макарова проиграла Камиле Джорджи в четвертом круге Уимблдона
Катя едет домой.
Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла в 1/8 финала Уимблдона итальянке Камиле Джорджи – 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 31 минуты. Джорджи превзошла соперницу по количеству активно выигранных мячей (20:12), сделал чуть больше невынужденных ошибок (23:16), но реализовала больше брейк-поинтов (3 против 1).
- В четвертьфинале Джорджи сыграет с победителем пары Серена Уильямс – Евгения Родина.
- Камила занимает 52-е место в рейтинге WTA.
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