Getty Images

Екатерина Макарова проиграла Камиле Джорджи в четвертом круге Уимблдона

Макарова проиграла Джорджи в четвертом круге
Eurosport

1 час назад

Катя едет домой.

Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла в 1/8 финала Уимблдона итальянке Камиле Джорджи – 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 31 минуты. Джорджи превзошла соперницу по количеству активно выигранных мячей (20:12), сделал чуть больше невынужденных ошибок (23:16), но реализовала больше брейк-поинтов (3 против 1).

  • В четвертьфинале Джорджи сыграет с победителем пары Серена Уильямс – Евгения Родина.
  • Камила занимает 52-е место в рейтинге WTA.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Вот ты и попала в его черный список». Топ теннисистов, которым сносит крышу футбол

02:25
Популярные видео
«Это весы – даже не просите меня на них вставать». Касаткина провела экскурсию по дому Касаткиной
 98 просмотров1 ч
9 тысяч рублей за футболку, 7 – за шляпку. Что купить в официальном магазине Уимблдона
1 344 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться