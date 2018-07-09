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Кики Бертенс оставила Каролину Плишкову без четвертьфинала
Женская сетка становится все непредсказуемее.
Голландская теннисистка Кики Бертенс обыграла седьмую ракетку Уимблдона Каролину Плишкову в четвертом круге со счетом 6:3, 7:6 (6:1).
Матч продолжался 1 час 41 минуту. Бертенс лучше подавала (7 эйсов против двух), превзошла соперницу по активно выигранным мячам (35:23) и реализовала больше брейк-поинтов (4:2).
- В четвертьфинале Кики сыграет с победителем пары Юлия Гёргес – Донна Векич.
- Бертенс занимает 20-ю строчку в рейтинге WTA.
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