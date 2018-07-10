Уверенные победы фаворитов, безудержная Дарья Касаткина и могучая Серена Уильямс

Главные зарубы

Роджер Федерер (Швейцария) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:0, 7:5, 6:4

Матч начался для француза настолько обескураживающе, что круче не представить: 16 минут, 1 выигранное очко на подаче, 5 всего и безнадежные 0:6. Показалось, что такой ход игры может привести к мировому рекорду (особенно после 0:40 в первом же гейме второго сета на подаче Маннарино), но Адриан вовремя опомнился и кое как заиграл.

Вторая и третья партии прошли в борьбе, но на ленточке Роджер блестяще заставлял соперника капитулировать. Далее у швейцарца Кевин Андерсон.

Рафаэль Надаль (Испания) – Иржи Веселы (Чехия) – 6:3, 6:3, 6:4

Казалось, Рафу ждал непростой матч против прилично подающего и играющего на траве противника, но испанец обошелся без сенсаций. И даже не отдал Веселы ни сета, хотя бы близок к этому. Единственная партия, когда Надаль испытал трудности – третья. Великий грунтовик забуксовал и отдал свою подачу с единственного в матче брейк-пойнта, но тут же вернулся и уверенно довел матч до победы.

Рафаэль НадальGetty Images

Кэй Нисикори (Япония) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 4:6, 7:6(5), 7:6(10), 6:1

Сражение японца и латвийца – главное украшение четвертого круга. Гулбис, который впервые добрался до такой почтительной стадии на Уимблдоне, переиграв Сашу Зверева, был очень хорош в начале встречи. Эрнес блестяще держал подачу и ни в чем не уступал сопернику, которому посчастливилось сравнять счет на тай-брейке второй партии.

Ключевой эпизод игры – 13-й гейм третьего сета. Гулбис не реализовал две возможности забрать партию на своей подаче и уступил. На конец встречи латвийца не хватило физически и эмоционально.

Дарья Касаткина (Россия) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:7(6), 6:3, 6:2

За сутки до матча Дарья рассказывала, что вряд ли соперница чем-то удивит ее – недаром девушки встречались за неделю до старта Уимблдона в Истбурне. Но игра пошла не по сценарию Касаткиной: теннисистка из России дважды возвращала подачу по ходу стартового сета, доигралась до тай-брейка, но уступила.

Во втором сете борьба была равной до счета по два – после Даше удался спурт и нервное завершение партии. На финишном отрезке встречи Ван Эйтванк, которая кругом ранее выбила Гарбинье Мугурусу, поплыла и сдалась довольно быстро.

Сенсация

Кики Бертенс после тяжелой победы над Винус Уильямс заявила, что ей очень трудно играть на траве. Матч против седьмой сеяной Каролины Плишковой не был менее простым, но голландка снова вышла из него победителем. Главное впечатление от встречи – очень приличная игра Кики на приеме, который предопределил исход. Плишкова обычно выезжает за счет мощной подачи – на этот раз подарила сопернице 6 брейк-пойнтов и 4 брейка.

Кики БертенсGetty Images

Дальше у Бертенс по сетке соперница не такая именитая, но очень злая и опасная: Юлия Гёргес впервые за 5 лет выиграла на сете один матч, а теперь дошла до четвертьфинала. Вряд ли она хочет остановиться на достигнутом.

Игроки из России и бывшего СССР

Алена Остапенко (Латвия) – Александра Саснович (Белоруссия) – 7:6 (4), 6:0

– – 7:6 (4), 6:0 Дарья Касаткина (Россия) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:7(6), 6:3, 6:2

– Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – 6:7(6), 6:3, 6:2 Камила Джорджи (Италия) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:3, 6:4

– 6:3, 6:4 Серена Уильямс (США) – Евгения Родина (Россия) – 6:2, 6:2

– 6:2, 6:2 Новак Джокович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:4, 6:2,

– 6:4, 6:2, Кэй Нисикори (Япония) – Эрнест Гулбис (Латвия) – 4:6, 7:6(5), 7:6(10), 6:1

Другие результаты

Милош Раонич (Канада) – Маккензи Макдональд (США) – 6:4, 6:3, 6:7(5), 6:2

Джон Изнер (США) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 7:6(8), 7:6(4)

Кевин Андерсон (ЮАР) – Гаэль Монфис (Франция) – 7:6(4), 7:6(2), 5:7, 7:6(4)

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – Жиль Симон (Франция) – 7:6(1), 7:6(5), 5:7 (матч прерван и будет доигран 10 июля)

Анжелик Кербер (Германия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 7:6(5)

Доминика Цибулкова (Словакия) – Сувэй Сьех (Тайвань) – 6:4, 6:1

Юлия Гёргес (Германия) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:2

Цифры круга

Дарья Касаткина впервые пробилась в четвертьфинал на Уимблдоне.

Впервые в истории турнира ни одна теннисистка топ-10 не дошла до четвертьфинала.

Камила Джорджи впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Шлема».

Серена выиграла 90-й матч в Лондоне и теперь вернется в топ-100 рейтинга.

Кевин Андерсон одолел Гаэля Монфиса размочил счет личных встреч – 1-5.

Цитата

Саша Зверев рассказал, что почувствовал упадок сил по ходу четвертого сета матча против Эрнеста Гулбиса, который он в итоге уступил. Соотечественница Саши Андреа Петкович предположила, почему так произошло.

Кадр раунда

Крис Фава – американский художник, который приезжает на Уимблдон то в костюме пакета из-под молока, то в костюме клубники, на этот раз вырядился мужским кубком победителя одиночного турнира.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме