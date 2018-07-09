Роджер Федерер одолел Адриана Маннарино в четвертом круге, проиграв всего 5 очков в первом сете

Первая ракетка мира Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Уимблдона, переиграв в трех сетах француза Адриана Маннарино – 6:0, 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут.

На счету швейцарца 13 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Роджер ни разу не допустил двойной ошибки. Маннарино 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные и упустил 4 возможности взять подачу соперника.

В первом сете Маннарино выиграл всего одно очко на подаче и 5 в сумме. Партия длилась 17 минут.

Счет личных встреч стал 6-0 в пользу Федерера.

В четвертьфинале действующий победитель турнира сыграет с Гаэлем Монфисом или Кевином Андерсоном.

Роджер – 8-кратный чемпион Уимблдона.

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