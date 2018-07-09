Getty Images

Серена Уильямс прошла Евгению Родину и двинула в четвертьфинал Уимблдона

Серена прошла Родину и двинула в четвертьфинал
Eurosport

12 мин. назад

В матче четвертого круга Серена Уильямс победила Евгению Родину – 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час и 2 минуты.

Серена выполнила 10 эйсов и сделала 3 двойные ошибки. Родина ни разу не подала навылет и допустила 4 дабл-фолта.

Евгения совершила обратный брейк при счете 2:6, 1:3, но сразу потеряла подачу и затем взяла лишь один гейм.

  • В четвертьфинале Уильямс сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.
  • Родина впервые в карьере дошла до четвертого круга турнира «Большого шлема».

Новости Уимблдона, после которых ты не слезешь с травы

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Рефери продолжают называть теннисисток мисс или миссис». Главные традиции Уимблдона

01:40
Популярные видео
«Вот ты и попала в его черный список». Топ теннисистов, которым сносит крышу футбол
 518 просмотров3 ч
«Это весы – даже не просите меня на них вставать». Касаткина провела экскурсию по дому Касаткиной
1 459 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться