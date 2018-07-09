Серена Уильямс прошла Евгению Родину и двинула в четвертьфинал Уимблдона

Теннисистки провели на корте 1 час и 2 минуты.

Серена выполнила 10 эйсов и сделала 3 двойные ошибки. Родина ни разу не подала навылет и допустила 4 дабл-фолта.

Евгения совершила обратный брейк при счете 2:6, 1:3, но сразу потеряла подачу и затем взяла лишь один гейм.

В четвертьфинале Уильямс сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.

Родина впервые в карьере дошла до четвертого круга турнира «Большого шлема».

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