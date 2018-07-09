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Дарья Касаткина побила Элисон ван Эйтванк и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Касаткина впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Eurosport

45 мин. назад

Дальше – Кербер.

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Бельгии Элисон ван Эйтванк в четвертом раунде Уимблдона – 6:7, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Касаткина выполнила одну подачу навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Ван Эйтванк – 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

  • В следующем раунде Дарья сыграет с немкой Анжелик Кербер.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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