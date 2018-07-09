Getty Images
Дарья Касаткина побила Элисон ван Эйтванк и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Дальше – Кербер.
Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Бельгии Элисон ван Эйтванк в четвертом раунде Уимблдона – 6:7, 6:3, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 8 минут. Касаткина выполнила одну подачу навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Ван Эйтванк – 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
- В следующем раунде Дарья сыграет с немкой Анжелик Кербер.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
«Это весы – даже не просите меня на них вставать». Касаткина провела экскурсию по дому Касаткиной
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте