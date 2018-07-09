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Рафаэль Надаль вышиб Иржи Веселы и впервые с 2011-го вышел в четвертьфинал Уимблдона

Надаль вышиб Веселы и впервые с 2011-го вышел в четвертьфинал Уимблдона
Eurosport

1 час назад

Испанец был сильнее чеха – 6:3, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты.

Надаль выполнил 9 эйсов при одной двойной ошибке. Веселы 8 раз подал навылет и допустил 2 дабл-фолта.

Рафаэль выиграл 78% мячей на первой подаче и 74% – на второй. Кроме того, он реализовал 12 из 13 нетболов.

Иржи реализовал единственный брейк-поинт в середине третьего сета, но не подтвердил его в следующем гейме.

  • Рафаэль впервые с 2011 года прошел в 1/4 финала Уимблдонского турнира.
  • В четвертьфинале Надаль сыграет с победителем пары Хуан Мартин дель Потро – Жиль Симон.
  • Испанец второй раз в карьере обыграл Веселы – впервые Рафа победил Иржи в Гамбурге в 2015-м.

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