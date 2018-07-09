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Новак Джокович сделал Карена Хачанова в трех сетах на Уимблдоне
Без шансов.
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя России Карена Хачанова в четвертом раунде Уимблдона – 6:4, 6:2, 6:2.
Матч продолжался один час 49 минут. Джокович выполнил 2 подачи навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Хачанова 4 эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из трех.
- В следующем круге Джокович сыграет против японца Кея Нисикори, который переиграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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