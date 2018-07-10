Джорджи перед матчем с Уильямс: «Что нравится в игре Серены? Не слежу за женским теннисом»

Камила Джорджи победила Екатерину Макарову в четвертом круге Уимблдона и вышла на Серену Уильямс. После матча Джорджи спросили, что больше всего ей нравится в игре 23-кратной чемпионки «Шлемов». Ответ был неожиданным:

«Я не слежу за теннисом, за женским теннисом. Думаю, будет хороший матч».

Позже слова Камилы передали американке. Она была более многословна:

«Я играла с ней несколько раз. Она демонстрирует мощный теннис. При небольшом росте Камила играет с мощью и энергией. Она здорово действует на траве.

Я слежу за женским теннисом. Разумеется, я поддерживаю женский теннис и женский спорт», – цитирует Серену ESPN.

Серена уверенно ведет в личном противостоянии с Камилой – 3-0 (6-0 по сетам).

26-летняя итальянка впервые сыграет в четвертьфинале «Шлема».

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