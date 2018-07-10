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Анжелик Кербер лишила Дарью Касаткину полуфинала Уимблдона

Кербер лишила Касаткину полуфинала
Eurosport

38 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Уверенная победа немецкой теннисистки.

Русская теннисистка Дарья Касаткина проиграла немке Анжелик Кербер в четвертьфинале Уимблдона со счетом 3:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Касаткина исполнила 2 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Кербер настреляла 2 подачи навылет, допустила одну двойную и сделала 6 брейков.

Анжелик повела в личных встречах против русской теннисистки со счетом 4-3.

  • В полуфинале Кербер сыграет с Еленой Остапенко.
  • Даша занимает первое место по реализации брейк-пойнтов на Уимблдоне-2018 (73%).
  • В рейтинге WTA Дарья занимает 14-е место.

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