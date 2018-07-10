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Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона в третий раз за 4 года
В четвертьфинале Уимблдонского турнира Серена Уильямс переиграла Камилу Джорджи – 3:6, 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты.
Американка сделала 7 эйсов и не допустила ни одной двойной ошибки. У Джорджи 6 подач навылет и столько же дабл-фолтов.
Серена взяла 81% розыгрышей на первой подаче и 74% – на второй. Показатели Камилы: 77% на первом мяче и всего 49% на втором.
Американская теннисистка сделала 24 виннерса при девяти невынужденных ошибках. У Джорджи 20 активно выигранных мячей и 14 срывов.
- В полуфинале Уильямс встретится с победительницей пары Юлия Гёргес – Кики Бертенс.
- Американка выиграла у Джорджи четвертый очный матч подряд, Камила ни разу не побеждала Серену.
- Уильямс-младшая в третий раз за 4 года попала в полуфинал Уимблдона, прошлый сезон она пропустила из-за беременности.
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