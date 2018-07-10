Алена Остапенко прошла Доминику Цибулкову и пробилась в полуфинал Уимблдона

Латвийская теннисистка Алена Остапенко обыграла словачку Доминику Цибулкову в четвертьфинале Уимблдона – 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Остапенко 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Цибулковой один эйс, 5 двойных и 3 брейка.

Счет личных встреч стал 2-1 в пользу теннисистки из Словакии.

В полуфинале Алена сыграет с немкой Анжелик Кербер, которая переиграла Дарью Касаткину.

Остапенко занимает 12-е место в рейтинге WTA.

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