Getty Images

Алена Остапенко прошла Доминику Цибулкову и пробилась в полуфинал Уимблдона

Остапенко прошла Цибулкову и пробилась в полуфинал
Eurosport

37 мин. назад

Отличный результат после провала на «Ролан Гаррос».

Латвийская теннисистка Алена Остапенко обыграла словачку Доминику Цибулкову в четвертьфинале Уимблдона – 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Остапенко 5 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Цибулковой один эйс, 5 двойных и 3 брейка.

Счет личных встреч стал 2-1 в пользу теннисистки из Словакии.

  • В полуфинале Алена сыграет с немкой Анжелик Кербер, которая переиграла Дарью Касаткину.
  • Остапенко занимает 12-е место в рейтинге WTA.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Месси. Не люблю высоких мужчин». Болельщики выбирают самого горячего футболиста ЧМ-2018

00:55
Популярные видео
«Ван Дамм – мой профессор по высокому удару ногой. Он тоже бельгиец». Кантона – о главном с ЧМ
1 623 просмотров3 ч
Саснович продержалась один сет против Остапенко – дальше пошла жесть
1 455 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться