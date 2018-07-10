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Хуан Мартин дель Потро за 4,5 часа добил Жиля Симона в четвертом круге Уимблдона

Дель Потро за 4,5 часа добил Симона
Eurosport

2 ч. назад

На очереди – испытание Надалем.

Пятая ракетка Уимблдона Хуан Мартин дель Потро обыграл в четвертом круге француза Жиля Симона – 7:6 (6:1), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5).

Матч, растянутый на два игровых дня, продолжался 4 часа 31 минуту. Дель Потро подал в два раза больше эйсов (27:13), сделал больше невынужденных ошибок (63:35), но и превзошел Симона по активно выигранным мячам (78:59). Соперники на двоих реализовали лишь 9 из 35 брейк-поинтов.

  • В четвертьфинале Дель Потро сыграет с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.
  • Лучший результат аргентинца на Уимблдоне – полуфинал 2013 года.

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