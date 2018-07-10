Юлия Гёргес оформила первый выход в полуфинал ТБШ в карьере, обыграв на Уимблдоне Бертенс

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес обыграла в четвертьфинале Уимблдона Кики Бертенс из Бельгии со счетом 3:6, 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 58 минут. Юлия превзошла соперницу по по активно выигранным мячам (36:19), сделала меньше невынужденных ошибок (20:27) и реализовала в два раза больше брейк-поинтов (4:2).

В полуфинале Гёргес сыграет с Сереной Уильямс.

Юлия посеяна на турнире под 13-м номером.

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