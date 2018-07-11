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Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона
Ждет победителя зарубы Надаля и Дель Потро.
12-я ракетка Уимблдона Новак Джокович обыграл в четвертьфинале Уимблдона японца Кэя Нисикори со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 38 минут. Джокович превзошел Нисикори по активно выигранным мячам (38-28), сделал меньше невынужденных ошибок (20-31) и реализовал больше брейк-поинтов (7-3).
- В полуфинале серб сыграет с победителем матча Рафаэль Надаль – Хуан Мартин дель Потро.
- Джокович побеждал на Уимблдоне в 2011, 2014 и 2015 году.
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