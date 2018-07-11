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Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона
Испанец оказался чуточку сильнее аргентинца.
Теннисисты провели на корте 4 часа 47 минут.
Дель Потро выполнил 33 эйса при семи двойных ошибках. У Надаля всего 3 подачи навылет и 5 дабл-фолтов.
У испанца лучше процент первой подачи (70% против 63%) и выигранные розыгрыши на втором мяче (62% против 45%).
Хуан Мартин был сильнее по соотношению виннерсов (77 против 67) и невынужденных ошибок (52 против 34).
- Рафаэль ведет в очных встречах – у него 11 побед в 16 матчах с Дель Потро.
- Надаль взял 5 из 6 последних игр против аргентинца на турнирах «Большого шлема».
- В полуфинале Уимблдонского турнира Надаль сыграет с Новаком Джоковичем.
Новости Уимблдона, в которых много тенниса и мало футбола
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