Рафаэль Надаль сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона

Теннисисты провели на корте 4 часа 47 минут.

Дель Потро выполнил 33 эйса при семи двойных ошибках. У Надаля всего 3 подачи навылет и 5 дабл-фолтов.

У испанца лучше процент первой подачи (70% против 63%) и выигранные розыгрыши на втором мяче (62% против 45%).

Хуан Мартин был сильнее по соотношению виннерсов (77 против 67) и невынужденных ошибок (52 против 34).

Рафаэль ведет в очных встречах – у него 11 побед в 16 матчах с Дель Потро.

Надаль взял 5 из 6 последних игр против аргентинца на турнирах «Большого шлема».

В полуфинале Уимблдонского турнира Надаль сыграет с Новаком Джоковичем.

Новости Уимблдона, в которых много тенниса и мало футбола

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