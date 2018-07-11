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Федерер сенсационно проиграл Андерсону в четвертьфинале Уимблдона
Матч оказался куда упорнее, чем предполагалось.
Первая ракетка мира и действующий победитель Уимблдона Роджер Федерер проиграл в четвертьфинале турнира южноафриканцу Кевину Андерсону – 6:2, 7:6(5), 5:7, 4:6, 11:13.
Матч продолжался 4 часа 17 минут. Федерер выполнил 16 подач навылет, допустил 1 двойную и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Андерсон 28 раз подал навылет, допустил 3 двойные и 4 раза взял подачу соперника.
Андерсон впервые обыграл Федерера. До этого счет личных встреч был 4-0 в пользу швейцарца.
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- Федерер – 8-кратный победитель Уимблдона.
- Андерсон занимает 8-е место в рейтинге ATP.
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