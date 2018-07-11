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Федерер сенсационно проиграл Андерсону в четвертьфинале Уимблдона

Федерер сенсационно проиграл Андерсону в четвертьфинале
Eurosport

22 ч. назадОбновлено 17 ч. назад

Матч оказался куда упорнее, чем предполагалось.

Первая ракетка мира и действующий победитель Уимблдона Роджер Федерер проиграл в четвертьфинале турнира южноафриканцу Кевину Андерсону – 6:2, 7:6(5), 5:7, 4:6, 11:13.

Матч продолжался 4 часа 17 минут. Федерер выполнил 16 подач навылет, допустил 1 двойную и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. Андерсон 28 раз подал навылет, допустил 3 двойные и 4 раза взял подачу соперника.

Андерсон впервые обыграл Федерера. До этого счет личных встреч был 4-0 в пользу швейцарца.

  • В полуфинале Кевин Андерсон встретится с победителем пары Милош Раонич – Джон Изнер. Кто из них выйдет в финал?
  • Федерер – 8-кратный победитель Уимблдона.
  • Андерсон занимает 8-е место в рейтинге ATP.

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