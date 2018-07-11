Крушение надежд Роджера Федерера, волевые победы Серены Уильямс и Рафаэля Надаля

Топы

Новак Джокович (Сербия) – Кэй Нисикори (Япония) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2

Ноле не показывает феноменального уровня, как в прошлые годы, но зато в его игре стало гораздо меньше невынужденных ошибок в сравнении с началом сезона. В матче против Нисикори серб смял соперника психологически – на азиата давила серия из 14 подряд проигранных матчей топу. Кэй воспрянул во второй партии, но Джокович быстро его угомонил. Особенно хорошо Ноле играл у сетки – выиграл 19 из 21 розыгрыша. В полуфинале Новака ждет Надаль.

Новак ДжоковичGetty Images

Рафаэль Надаль (Испания) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 7:5, 6:7, 4:6, 6:4, 6:4

Месяц назад аргентинец слился Рафе в трех партиях на «Ролан Гаррос», но на этот раз навязал борьбу. В первых трех партиях испанец плохо двигался и читал подачу. Полегче стало в конце матча, когда на первый план вышла лучшая физическая готовность первой ракетки мира. Дель Потро боролся до конца, но Рафа отмахнулся от пяти брейк-пойнтов и закрыл встречу.

Серена Уильямс (США) – Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4

В первой партии Камила потрясающе подавала, играла легко и заслуженно победила. Дальше импульсивную итальянку накрыл привычный спад – стоило Серене сделать первый брейк, как соперница рассыпалась. «У меня не было ощущения, что я проиграю. Даже когда уступила первый сет. Я буду учить дочь, что никогда нельзя сдаваться. Это очень важно в жизни», – призналась Серена, которая повоюет за финал с Юлией Гёргес. 29-летняя немка обыграла Кики Бертенс и впервые в карьере вошла в топ-4 на мэйджоре.

Серена УильямсGetty Images

Последние пять раз, когда Серена добиралась до полуфинала Уимблдона, она в итоге брала титул.

Сенсация

Роджер Федерер (Швейцария) – Кевин Андерсон (ЮАР) – 6:2, 7:6, 5:7, 4:6, 11:13

До матча против африканца по прозвищу Циркулярная пила швейцарец выиграл 34 сета подряд на Уимблдоне. Во второй партии Роджер горел 0:3, но выпутался и, казалось, спокойно закроет матч. Андерсон проиграл партию, но он добился главного – сильно вымотал соперника, чей уровень падал с каждым геймом. В третьем сете Федерер имел матчбол на приеме, но Кевин отыграл его эйсом, которых за весь матч отвесил 26 (у Роджера – 16).

Роджер ФедерерGetty Images

В решающем сете африканец, до этого матча не зацепивший в четырех матчах против швейцарца ни партии, держал подачу и ждал шанса. Кевин поймал удачу на пятом часу игры и спокойно подал на матч. Федерер впервые проиграл встречу на Уимблдоне, в которой у него был матчбол.

Андерсон сразится за выход в финал с другим великаном-подаваном Джоном Изнером, который убрал в четырех партиях Милоша Раонича.

Игроки из России и бывшего СССР

Алена Остапенко (Латвия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 7:5, 6:3

20-летняя представительница Латвии сделала правильные выводы после вылета в первом круге «Ролан Гаррос». В Лондоне Алена играет собранно и эмоционально – в первой партии она так сильно шибанула себя по коленке после ошибки, что пришлось прикладывать лед. Этот момент показал, что с настроем у Остапенко полный порядок.

«Сейчас один из немногих случаев, когда я не испытываю вообще никакого давления. Я просто выхожу на корт и наслаждаюсь игрой – наверное, потому что на «Ролан Гаррос» давление было огромным, а теперь оно пропало», – воспарила латвийка, которая встретится в полуфинале с Анжелик Кербер.

Дарья Касаткина (Россия) – Анжелик Кербер (Германия) – 3:6, 5:7

Русская теннисистка вышла на матч очень заведенной, и это ей мешало. Даша рвала ритм, но это было только на руку опытной сопернице – первый сет Кербер взяла, допустив лишь две невынужденные ошибки. Касаткина несколько раз возвращалась в игру, после чего включала дополнительные обороты и снова ошибалась. Даша не дала сопернице подать на матч, отыграла семь матчболов, но все же капитулировала.

Видео - Касаткина оступилась на Кербер, но это было как минимум красиво 02:54

Цифры круга

Впервые с 1981 года до 1/4 финала Уимблдона дошли представители пяти континентов – Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович (Европа), Кевин Андерсон (Африка), Кэй Нисикори (Азия), Милош Раонич, Джон Изнер (Северная Америка), Хуан Мартин дель Потро (Южная Америка).

Федерер проиграл матч, в котором взял две первые партии, впервые с US Open-2011– тогда швейцарец влетел в полуфинале Джоковичу.

Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона в 11-й раз, обойдя по этому показателю сестру Винус и Штеффи Граф.

40-летний американец Майк Брайан 16 июля возглавит парный рейтинг ATP. На Уимблдоне он выступает в дуэте с соотечественником Джеком Соком. Брайан станет самым возрастным игроком, который поднялся на вершину рейтинга ATP. В понедельник его возраст составит 40 лет и 78 дней. Прежний рекорд принадлежал канадцу Даниэлю Нестору – 40 лет и 5 дней.

Кадр раунда

Болельщики Федерера покинули трибуны, похоже, так и не осознав поражение короля.

Фанаты ФедерераGetty Images

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