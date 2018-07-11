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Джон Изнер загасил Милоша Раонича и вышел в дебютный полуфинал Уимблдона

Изнер загасил Раонича и вышел в дебютный полуфинал Уимблдона
Eurosport

19 ч. назад

58 эйса на двоих.

9-я ракетка Уимблдона Джон Изнер обыграл в четвертьфинале Милоша Раонича из Канады со счетом 6:7(5), 7:6 (7), 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Раонич лучше подавал (32 эйса против 26) и превзошел американца по активно выигранным мячам (59 против 54), но не реализовал ни одного брейк-поинта, в то время как Изнер это сделал трижды.

  • В полуфинале Изнер сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР.
  • До Уимблдона-2018 лучшим результатом Джона был четвертьфинал US Open-2013.

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