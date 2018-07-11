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Джон Изнер загасил Милоша Раонича и вышел в дебютный полуфинал Уимблдона
58 эйса на двоих.
9-я ракетка Уимблдона Джон Изнер обыграл в четвертьфинале Милоша Раонича из Канады со счетом 6:7(5), 7:6 (7), 6:4, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Раонич лучше подавал (32 эйса против 26) и превзошел американца по активно выигранным мячам (59 против 54), но не реализовал ни одного брейк-поинта, в то время как Изнер это сделал трижды.
- В полуфинале Изнер сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР.
- До Уимблдона-2018 лучшим результатом Джона был четвертьфинал US Open-2013.
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