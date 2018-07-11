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Роджер Федерер: «Кевин Андерсон играл солидно и стабильно, но я разочарован результатом»

Федерер: «Андерсон играл солидно и стабильно, но я разочарован результатом»
Eurosport

18 ч. назад

Поход за девятым английским мэйджором придется отложить на год.

Восьмикратный победитель Уимблдона Роджер Федерер прокомментировал поражение в четвертьфинале турнира от Кевина Андерсона.

«У Кевина отличная подача, на которую он может положиться. Меня ничего не шокировало, поскольку я много раз видел, как Кевин играл ранее. Я начал поединок в правильном ключе и взял игру под контроль. В какой-то момент инициатива перешла в руки соперника, и это стало ключевым моментом игры.

Я разочарован результатом, поскольку не реализовал свои возможности. Кевин играл солидно, стабильно и добился того, что ему было нужно», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

  • В полуфинале Андерсон встретится с Джоном Изнером.
  • Для американца это дебют в четверке сильнейших ТБШ.

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