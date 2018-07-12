Анжелик Кербер обыграла Алену Остапенко и вышла в финал Уимблдона

Анжелик Кербер обыграла Алену Остапенко в полуфинале Уимблдона со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Кербер выполнила 2 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Алены 2 эйса, 2 двойные и 1 брейк.

Счет в личных встречах стал 1-0 в пользу Анжелик.

В финале Кербер встретится с победительницей матча Серена Уильямс – Юлия Гёргес.

Остапенко – чемпионка «Ролан Гаррос»-2017.

На счету Анжелик 2 победы на мэйджорах – Australian Open-2016 и US Open-2016.

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