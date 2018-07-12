Экс-болбой Уимблдона: «Федерер – настоящий джентльмен, а худшие – Маррей и Кирьос»

Бывший болбой, работавший на Уимблдонском турнире, поделился впечатлениями а звездах тенниса.

«Роджер Федерер – настоящий джентльмен во всем, что он делает. Он был вежлив с нами. Рафаэль Надаль тоже великолепен. Он постоянно просил у нас полотенца. У него их два, и он использует их после каждого розыгрыша, но у меня никогда не возникало с ним проблем.

Новак Джокович в целом очень приятен. Серена Уильямс тоже хороша, но мальчики и девочки должны быть активны на ее матчах. У нее есть привычки, которые нужно запомнить. Например, с какой стороны подавать ей мячи.

Худший? Это Энди Маррей. На корте он может быть очень несдержанным. И Ник Кирьос», – приводит слова парня Tennis World USA.

В финале женского Уимблдона сойдутся Серена Уильямс и Анжелик Кербер.

13 июля в мужской сетки пройдут полуфиналы Кевин Андерсон – Джон Изнер и Новак Джокович – Рафаэль Надаль.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме