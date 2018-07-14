Новак Джокович и Рафаэль Надаль доиграют матч в субботу

Новак Джокович и Рафаэль Надаль не завершили полуфинальную встречу в пятницу из-за позднего времени. После трех партий впереди серб со счетом 2:1 по сетам.

Джокович легко выиграл первую партию 6:4, но во второй Рафа прибавил, стал лучше подавать и сравнял счет – 6:3.

Самым упорным получился третий сет, в котором соперники обошлись без брейков и сыграли эпический тай-брейк. Надаль не реализовал 2 сетбола и проиграл 9:11.

Встреча продолжится в субботу, 14 июля.

За проведенные на площадке 2 часа 54 минуты Ноле выполнил 13 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету Рафы 2 подачи навылет, 1 двойная и 2 брейка.

Новак – трехкратный победитель Уимблдона (2011, 2014, 2015).

Рафа брал Уимблдон дважды (2008, 2010).

В финале Джокович или Надаль сразятся с Кевином Андерсоном, который победил в пяти партиях Джона Изнера.

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