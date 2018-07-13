Виктория Азаренко и брат Энди Маррея вышли в финал Уимблдона в миксте

Виктория Азаренко поспорит за титул Уимблдона в миксте. Белоруска и британец Джейми Маррей победили в полуфинале Хэрриет Дарт и Джея Кларка – 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 54 минуты. Джейми и Виктория сделали по 4 брейка и 4 эйса при 1 двойной ошибке. Соперники ответили 3 подачами навылет.

Вторую путевку в финал разыграют Катарина Среботник/Майкл Винус – Александр Пейя/Николь Меличар.

Азаренко выиграла US Open-2007 в паре с Максом Мирным и «Ролан Гаррос»-2008 в паре с Бобом Брайаном.

Джейми, старший брат Энди Маррея, выиграл Уимблдон-2007 в паре с Еленой Янкович, Уимблдон-2017 и US Open-2017 в дуэте с Мартиной Хингис.

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