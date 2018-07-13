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Кевин Андерсон превозмог Джона Изнера 26:24 в решающем сете и вышел в финал

Андерсон превозмог Изнера 26:24 в решающем сете и вышел в финал
Eurosport

59 мин. назад

Они все-таки доиграли.

Кевин Андерсон вырвал победу у Джона Изнера в самом длинном полуфинале в истории Уимблдона – 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24. Игра продолжалась 6 часов 35 минут.

Соперники идеально держали подачу: за 99 геймов они сделали всего 6 брейков (4-2 в пользу Андерсона). Кевин выполнил 49 подач навылет, Джон – 53.

Этот матч стал вторым самым длинным в истории Уимблдона, причем в самом длинном тоже участвовал Изнер. В июне 2010 года он 11 часов 5 минут рубился с Николя Маю – 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6 (3), 70:68.

  • Вторую путевку в финал разыграют Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
  • Андерсон во второй сыграет в финале мэйджора. Он проиграл решающий матч US Open-2017 Надалю.

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