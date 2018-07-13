Getty Images

Кевин Андерсон и Джон Изнер выдали второй по продолжительности матч в истории Уимблдона

Андерсон и Изнер выдали второй по продолжительности матч в истории Уимблдона
Eurosport

1 час назад

Американец очень любит длинные игры.

Кевин Андерсон и Джон Изнер разбирались в полуфинале Уимблдона-2018 за 6 часов 35 минут. В решающем сете соперники 48 геймов подряд держали свою подачу, пока Андерсон, наконец, не сделал брейк.

Это был самый долгий полуфинал и второй по положительности матч в истории старейшего теннисного турнира планеты.

Рекорд был установлен 8 лет назад, и в том матче тоже поучаствовал Изнер. В первом круге Уимблдона-2010 американец 11 часов 5 минут рубился с французом Николя Маю (6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6 (3), 70:68). Та встреча растянулась на трое суток и стала самой долгой в истории тенниса вообще.

  • В этот раз торжествовал соперник Изнера – 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24.
  • Ранее Кевин низложил действующего чемпиона Роджера Федерера, уступая 0-2 по сетам.
  • В финале Андерсон сыграет либо с Рафаэлем Надалем, либо с Новаком Джоковичем.

Читай лучшие новости в фейсбуке

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Две бутылочки пива или шампанское можно пронести без проблем». Все о еде и напитках на Уимблдоне

02:16
Популярные видео
«Хотела бы, чтобы меня сыграла Эмма Уотсон». Касаткина ответила на вопросы подписчиков
 304 просмотров3 ч
Мощный финиш седьмого этапа, в котором сражались 30 гонщиков, а победил Грёневеген
 256 просмотров2 ч
А еще вам может понравиться