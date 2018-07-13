Кевин Андерсон и Джон Изнер выдали второй по продолжительности матч в истории Уимблдона

Кевин Андерсон и Джон Изнер разбирались в полуфинале Уимблдона-2018 за 6 часов 35 минут. В решающем сете соперники 48 геймов подряд держали свою подачу, пока Андерсон, наконец, не сделал брейк.

Это был самый долгий полуфинал и второй по положительности матч в истории старейшего теннисного турнира планеты.

Рекорд был установлен 8 лет назад, и в том матче тоже поучаствовал Изнер. В первом круге Уимблдона-2010 американец 11 часов 5 минут рубился с французом Николя Маю (6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6 (3), 70:68). Та встреча растянулась на трое суток и стала самой долгой в истории тенниса вообще.

В этот раз торжествовал соперник Изнера – 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24.

Ранее Кевин низложил действующего чемпиона Роджера Федерера, уступая 0-2 по сетам.

В финале Андерсон сыграет либо с Рафаэлем Надалем, либо с Новаком Джоковичем.

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