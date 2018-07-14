Кевин Андерсон: «Надеюсь, формат пятого сета на мэйджорах изменится»

Кевин Андерсон после 6,5-часовой рубки с Джоном Изнером в полуфинале Уимблдона раскритиковал формат турниров «Большого шлема» в пятых сетах.

«Играть в такого рода условиях было тяжело нам обоим. Ты чувствуешь, что матч ничейный, но кто-то все равно должен победить.

Восстановиться к финалу будет тяжело. Надеюсь, это послужит сигналом для изменения формата пятого сета на турнирах «Большого шлема». В конце ты чувствуешь себя не очень хорошо.

Сейчас мне нужно восстановиться. Этот процесс займет время, но выход в финал Уимблдона – это мечта, ставшая явью», – цитирует Кевина официальный сайт Уимблдона.

Перед матчем с Изнером Андерсон провел 4-часовой матч с Роджером Федерером, в котором ушел с 0-2 по сетам.

В финале Кевин сыграет либо с Рафаэлем Надалем, либо с Новаком Джоковичем.

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