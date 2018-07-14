Новак Джокович вышиб Рафаэля Надаля с Уимблдона и влетел в финал

Новак Джокович переиграл Рафаэля Надаля в полуфинале Уимблдона со счетом 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8. Матч продолжался 5 часов 14 минут.

Самым упорным получился третий сет, в котором соперники обошлись без брейков и сыграли эпический тай-брейк. Надаль не реализовал 2 сетбола и проиграл 9:11. Соперники не успели завершить матч в пятницу и доиграли встречу в субботу.

Ноле выполнил 23 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал всего 3 брейк-пойнта из 17 (18%). На счету Рафы 9 подач навылет, 4 двойных и 4 брейка.

Новак – трехкратный победитель Уимблдона (2011, 2014, 2015).

Рафа брал Уимблдон дважды (2008, 2010).

В финале Джокович сразится с Кевином Андерсоном, который победил в пяти партиях Джона Изнера.

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