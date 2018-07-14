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Анжелик Кербер – чемпион!

😍🎾 Кербер – чемпион!
Eurosport

1 час назад

Немка завоевала третий мэйджор в карьере.

Анжелик Кербер переиграла Серену Уильямс в финале Уимблдона со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 14 минут.

Серена выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Анжелик 1 подача навылет, 1 двойная и 4 брейка.

Счет в личных встречах стал 6-3 в пользу Уильямс.

  • Кербер – победительница Australian Open -2016 и US Open-2016.
  • На счету Серены 38 побед в турнирах «Большого шлема», из них 23 – в одиночном разряде.
  • Уильямс занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24 мэйджора).

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