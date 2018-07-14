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Анжелик Кербер – чемпион!
Немка завоевала третий мэйджор в карьере.
Анжелик Кербер переиграла Серену Уильямс в финале Уимблдона со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 14 минут.
Серена выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Анжелик 1 подача навылет, 1 двойная и 4 брейка.
Счет в личных встречах стал 6-3 в пользу Уильямс.
- Кербер – победительница Australian Open -2016 и US Open-2016.
- На счету Серены 38 побед в турнирах «Большого шлема», из них 23 – в одиночном разряде.
- Уильямс занимает второе место в истории женского тенниса и уступает только Маргарет Смит-Корт (24 мэйджора).
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