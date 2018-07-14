«Я не могла дышать и думала, что умираю». Серена Уильямс проиграла, но она все равно – герой

«Это безумие какое-то. После родов я не могла дойти до почтового ящика, а сейчас вышла в финал Уимблдона. Наверное, это ненормально», – иронизировала 23-кратная победительница «Большого шлема» накануне встречи с Кербер. Трудно поверить, что американка вернулась на топовый уровень в невероятном для современного тенниса возрасте (в сентябре Серене исполнится 37 лет) и особенно с учетом осложнений после родов.

Ее беременность прошла замечательно – проблемы начались после того, как отошли воды. У Серены не возникло достаточной родовой активности, схватки то начинались, то прекращались, из-за чего у ее дочери критично упал пульс. Теннисистке срочно сделали кесарево сечение, малышка родилась здоровой, но на этом проблемы не закончились. «На следующий день я проснулась о того, что не могла дышать и выползла в коридор, чтобы позвать на помощь. Я думала, что умираю», – вопила Уильямс.

Медсестра позвала доктора, тот послушал Серену фонендоскопом и пообещал, что скоро все пройдет. Американка выставила его в коридор, велела позвать другого специалиста и кричала так громко, как никогда на корте. Уильямс сделали компьютерную томографию и поставили капельницу с препаратом для разжижения крови – оказалось, что в легких спортсменки образовались тромбы. «В 2011-м я была близка к смерти из-за похожей проблемы, – рассказала Серена. – К счастью, мой физиотерапевт посоветовал пройти обследование, которое выявило у меня легочную эмболию. Еще пара дней, и я бы умерла».

Вместо отправки домой через несколько дней после родов теннисистка провела в больнице почти месяц – из-за сильного кашля у Серены разошлись швы на животе. Доктора провели операцию и запретили ей вставать с постели. «В тот момент мне казалось, что в теннис я не вернусь никогда. Осложнения после родов изменило мое мировоззрение. Все женщины – супергероини. Мы такие сильные, что для меня честь быть в этом материнском клубе. Это дано не всем», – гордилась собой не самая молодая мама.

Уильямс запланировала тренировочный процесс к сентябрю 2017-го, но впервые приступила к пробежкам только в начале декабря. Большую часть этого времени она провела в кровати. С такими проблемами заявляться на Australian Open было самоубийством, поэтому полноценное возвращение на корт произошло только весной. Теннисистку мало кто узнал – она и раньше не была похожа на дюймовочку, а после родов набрала почти 15 кг. Чтобы вернуть форму, американка занялась пробежками и села на диету. «Я подсушилась, начала лучше питаться – 44 дня была веганом. Это помогло», – сияла Уильямс.

К «Ролан Гаррос» Серена набрала хорошую форму, но из-за проблем с плечом снялась перед игрой с Шараповой. Ходили слухи, что американка опасалась проиграть принципиальной сопернице – все это чушь. Худшим вариантом было порваться и пропустить любимый Уимблдон, к которому она вернула боевые кондиции.

Серена УильямсGetty Images

Морально Серене было не легче, чем физически – ее несколько раз в месяц дергали допинг-офицеры Антидопингового агентства США (USADA). В итоге она пропустила один из тестов, на эмоциях позвонила главе WTA Стиву Саймону и пожаловалась на нарушение регламента и несправедливое отношение – «агрессивное и предвзятое».

Вернуться в таких обстоятельствах на топ-уровень – подвиг, даже с учетом провального выступления сеяных теннисисток на Уимблдоне. Много лет подряд Уильямс искала мотивацию, не подозревая, что та найдет ее сама. Любовь, замужество и ребенок раскрыли в Серене новый источник энергии – как же она плакала, что из-за тенниса не увидела первые шаги дочери. Американка по-прежнему стоит в шаге от повторения вечного рекорда Маргарет Корт по индивидуальным «Шлемам», и с таким подходом, прекрасной командой и характером это неизбежно произойдет.

Серена Уильямс – Анжелик Кербер – 3:6, 3:6

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