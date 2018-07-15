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Чемпион Уимблдона получил мячом по затылку и врубил актерское мастерство уровня Неймара

Чемпион Уимблдона получил мячом по затылку и врубил актерское мастерство уровня Неймара
Eurosport

32 мин. назад

Бразильца стебут даже на Уимблдоне.

Во втором сете матча ветеранского турнира Уимблдона в парном разряде Йонас Бьоркман показал отличные актерские способности.

В одном из розыгрышей 46-летний швед получил мячом в затылок от партнера Тодда Вудбриджа после неудачного смэша. Йонас не растерялся, упал на корт и спародировал страдания бразильского нападающего Неймара. Один из соперников актера, Мансур Бахрами, примчался на помощь и сделал пострадавшему массаж сердца и искусственное дыхание.

  • Бьоркман – трехкратный чемпион Уимблдона в парном разряде (2002, 2003, 2004).
  • В основной сетке турнира остался один матч у мужчин.
  • В финале Новак Джокович сыграет с Кевином Андерсоном.

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