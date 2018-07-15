Чемпион Уимблдона получил мячом по затылку и врубил актерское мастерство уровня Неймара

Во втором сете матча ветеранского турнира Уимблдона в парном разряде Йонас Бьоркман показал отличные актерские способности.

В одном из розыгрышей 46-летний швед получил мячом в затылок от партнера Тодда Вудбриджа после неудачного смэша. Йонас не растерялся, упал на корт и спародировал страдания бразильского нападающего Неймара. Один из соперников актера, Мансур Бахрами, примчался на помощь и сделал пострадавшему массаж сердца и искусственное дыхание.

Бьоркман – трехкратный чемпион Уимблдона в парном разряде (2002, 2003, 2004).

В основной сетке турнира остался один матч у мужчин.

В финале Новак Джокович сыграет с Кевином Андерсоном.

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