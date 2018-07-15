Instagram

Теннисист-колясочник упал в парном матче, но поднялся и героически затащил розыгрыш

Теннисист-колясочник упал в парном матче, но поднялся и героически затащил розыгрыш
Eurosport

8 мин. назад

Стальной характер.

Во втором сете парного матча Уимблдонского турнира для инвалидов-колясочников между дуэтами Йоахим Жерар/Стефан Ольссон – Элфи Хьюитт/Гордон Рид произошел восхитительный розыгрыш.

Ольссон, догоняя посланный под заднюю линию мяч, отбил его, но ценой падения с коляски на корт. Тем не менее швед успел подняться и закончить розыгрыш в пользу своей пары классным обратным кроссом.

  • Британская пара выиграла матч второго круга со счетом 6:1, 6:4.
  • Ольссон выигрывал Уимблдон-2010 среди колясочников в парном разряде, а в 2017 году – в одиночном.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Джокович взял и не пустил Надаля в финал, потому что может

03:06
Популярные видео
Кербер обыграла Серену в финале и бухнулась на газон Центрального корта. Это было красиво
8 180 просмотров12 ч
Ставки за 300. Франция повторит успех 20-летней давности, финал получится сухим
1 711 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться