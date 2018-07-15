Теннисист-колясочник упал в парном матче, но поднялся и героически затащил розыгрыш

Во втором сете парного матча Уимблдонского турнира для инвалидов-колясочников между дуэтами Йоахим Жерар/Стефан Ольссон – Элфи Хьюитт/Гордон Рид произошел восхитительный розыгрыш.

Ольссон, догоняя посланный под заднюю линию мяч, отбил его, но ценой падения с коляски на корт. Тем не менее швед успел подняться и закончить розыгрыш в пользу своей пары классным обратным кроссом.

Британская пара выиграла матч второго круга со счетом 6:1, 6:4.

Ольссон выигрывал Уимблдон-2010 среди колясочников в парном разряде, а в 2017 году – в одиночном.

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