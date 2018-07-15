Новак Джокович вернулся. Но победитель Уимблдона определился еще в субботу

Теннис высоких достижений стареет. Пока юное поколение мяча и ракетки делит между собой проходные турниры и редкие Мастерсы, ТБШ остается историей про ветеранов, про их провалы и камбеки.

Не считая выхода Тима в финал «Ролан Гарроса», решающие матчи сезона уже второй год остаются за взрослыми дядями. Они разумно подходят к календарю, заявляясь на минимум турниров, делают зарядку по утрам и кушают много овощей, а об остальном заботится современная медицина.

Рейтинг посева ТБШ считается не только по главным турнирам, поэтому фавориты часто попадают в одну часть сетки и важнейшие и самые зрелищные матчи случаются на стадиях раньше финала. Роль андердога в финале уже второй год играет старательный 32-летний Андерсон. А кто еще, если на этом Уимблдоне последний молодой талант вылетел в 1/8? В финале, в итоге, впервые в новой эре сыграли два игрока за 30.

Самой игре температуру явно сбили предыдущие матчи спортсменов. И Джокович, и Андерсон понимали, что главные матчи на турнире каждый из них уже сыграл – оба боя стали самыми длинными на турнире.

В первом за три года полуфинале Уимблдона Джокович выступил с нехарактерной для себя последних лет сосредоточенностью и концентрацией. Борцовский характер Надаля сломался о сербский перфекционизм, и Новак выиграл восьмой пятисетовик подряд во Всеанглийском клубе. После самого длинного матча в карьере у Джоковича не было времени на восстановление, поэтому надежда оставалась на победу по игре. Надежда полностью себя оправдала.

Андерсон выходил на свой первый финал Уимблдона с более высоким посевом (под 8-м номером против 12-го у Новака) и мог выиграть турнир с первой попытки (последний раз такое удавалось Джоковичу в 2011-м). Он тоже толком и не представлял, как восстанавливаться после семичасового матча, потому что о таком не пишут в учебниках по теннису. Африканец точно провел один из лучших турниров жизни и подал 172 эйса (больше только Изнер – 214). В четвертьфинале Кевин был лучше атакующего Федерера на задней линии, но с Джоковичем такая идея шансов оставляла не больше, чем игра в крестики-нолики против искусственного интеллекта.

План Андерсона был в ускорении розыгрышей за счет силового тенниса, но для этого нужны как минимум сила и стабильность в подаче. Сил, понятное дело, не было, а с подачей дела не пошли с самого начала.

Джокович брейковал в начале каждого из первых двух сетов и дальше играл с большим запасом. Андерсон настрелял 20 невынужденных уже к середине второго сета. Совсем не шла первая подача, длинные розыгрыши он не затаскивал, а если и затаскивал, то так выдыхался, что потом ошибался в нескольких простых розыгрышах подряд. Единственный момент за первые два сета, когда южноафриканец мог чуть-чуть повернуть игру, случился при счете 2:5 во второй партии, но Джокович спокойно держал мяч на брейк-пойнте, пока соперник не ошибся.

В третьем сете мяч, пущеный Кевином, входил в нужный квадрат с нужной скоростью (наконец), и поэтому сет затянулся, а Джокович вдруг занервничал на своей подаче. Сначала дело с помощью удачи дошло до скрытого сетбола в третьем сете на подаче Джоковича, но он важности момента не заметил – развел африканца по углам будто бы на тренировке. Андерсон продолжал классно подавать и атаковать, поэтому при «ровно» в следующем гейме Джокович пошел еще дальше и зачем-то дважды подал двойную, подарив таким образом Андерсону два сетбола, но отыграл их ударами в линию. В последнем гейме сета Джокович отыграл еще три сетбола, и на тай-брейк Андерсон вышел обреченным, сбегал к сетке два ненужных и неподготовленных раза, и на этом все закончилось.

Новак выиграл турнир самым низкосеянным игроком со времен Иванишевича в 2001-м. После РГ-2016 сначала он сдал психологически и потерял интерес к теннису, а потом, когда желание выигрывать титулы вернулось, отказалось на должном уровне играть тело. Год назад он выбыл из-за травмы правого локтя и с операции в феврале не было положительных новостей и стабильности, в какой-то момент даже пошли разговоры о завершении карьеры.

Для Джоковича четвертый победный Уимблдон стал месседжем всему миру – он вернулся, а худшая часть его карьеры позади.

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