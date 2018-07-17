Джокович так огненно станцевал с Кербер на чемпионском балу, что теперь обязан на ней жениться
Елена Ристич заволновалась.
Победители Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах серб Новак Джокович и немка Анжелик Кербер поучаствовали в чемпионском балу Всеанглийского лаун-теннисного клуба.
После позирования с кубками настало время танцев. Ноле, как истинный джентльмен, повел за собой партнершу в великолепном красном платье и сделал с ней несколько несложных движений.
- Для Кербер победа на Уимблдоне стала второй на ТБШ.
- Джокович выиграл четвертый английский мэйджор и 13-й ТБШ.
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