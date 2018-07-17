twitter

Джокович так огненно станцевал с Кербер на чемпионском балу, что теперь обязан на ней жениться

Джокович так огненно станцевал с Кербер на чемпионском балу, что теперь обязан на ней жениться
Eurosport

1 час назад

Елена Ристич заволновалась.

Победители Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах серб Новак Джокович и немка Анжелик Кербер поучаствовали в чемпионском балу Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

После позирования с кубками настало время танцев. Ноле, как истинный джентльмен, повел за собой партнершу в великолепном красном платье и сделал с ней несколько несложных движений.

  • Для Кербер победа на Уимблдоне стала второй на ТБШ.
  • Джокович выиграл четвертый английский мэйджор и 13-й ТБШ.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Уимблдон
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Алафилиппе уехал от всех на полторы минуты и финишировал в гордом одиночестве

01:52
Популярные видео
«Вы не представляете, какая крутая у вас страна». Главный мем ЧМ опять сказал, что в России офигенно
5 534 просмотров7 ч
Агония Неймара, самый возрастной хет-трик Роналду и другие уникальные цифры ЧМ-2018
2 771 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться