Джокович так огненно станцевал с Кербер на чемпионском балу, что теперь обязан на ней жениться

Победители Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах серб Новак Джокович и немка Анжелик Кербер поучаствовали в чемпионском балу Всеанглийского лаун-теннисного клуба.

После позирования с кубками настало время танцев. Ноле, как истинный джентльмен, повел за собой партнершу в великолепном красном платье и сделал с ней несколько несложных движений.

Для Кербер победа на Уимблдоне стала второй на ТБШ.

Джокович выиграл четвертый английский мэйджор и 13-й ТБШ.

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