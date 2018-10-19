На Уимблдоне появится тай-брейк в решающих сетах при счете 12:12

Всеанглийский теннисный клуб объявил, что с 2019 года на Уимблдоне вводится тай-брейк в решающих сетах.

Начинаться он будет при счете 12:12, а не при счете 6:6 как обычный тай-брейк. Правило будет действовать во всех разрядах, говорится на сайте турнира.

В 2018 году оба мужских полуфинала перешли за счет 6:6 в пятом сете.

Кевин Андерсон и Джон Изнер играли 6,5 часов до счета 26:24.

Пятая партия без лимитов осталась на «ТБШ» только на «Ролан Гаррос».

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