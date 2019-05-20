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«Я потрачу год впустую, если выступлю с братом». Джейми Маррей не хочет играть вместе с Энди
В словах старшего брата есть определенная логика.
Джейми Маррей, брат британского теннисиста Энди Маррея, оценил вероятность того, что они выступят в паре на Уимблдоне.
«Я не думаю, что мы выступим в паре в этом году. Я переживаю пиковые годы в карьере. Если я выступлю на Уимблдоне в паре с человеком, который не бил по мячу на протяжении 8 месяцев, то нынешний год будет потрачен впустую», – приводит слова Джейми tennis365.com.
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- Энди Маррей не выходил на корт после выступления на Australian Open-2019, где он в первом круге уступил испанцу Роберто Баутисте.
- Уимблдон-2019 пройдет с 1 по 14 июля на кортах Лондона.
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