Getty Images
Макарова снялась с Уимблдона, ее заменит Кузнецова
Екатерина пропустит второй «Шлем» подряд.
Российская теннисистка Екатерина Макарова не выступит на Уимблдонском турнире в июле 2019-го. Причиной отказа от поездки в Лондон стала травма запястья.
Место Екатерины заняла соотечественница Светлана Кузнецова.
- Из-за проблем со здоровьем Макарова пропустила турниры в Индиан-Уэллс, Майами и «Ролан Гаррос».
- В 2017-м Екатерина выиграла парный Уимблдон вместе с Еленой Весниной. Ее лучший результат в одиночном разряде – четвертьфинал-2014.
- Уимблдон-2019 пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте