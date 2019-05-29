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Макарова снялась с Уимблдона, ее заменит Кузнецова

Макарова снялась с Уимблдона, ее заменит Кузнецова
Eurosport

15 мин. назад

Екатерина пропустит второй «Шлем» подряд.

Российская теннисистка Екатерина Макарова не выступит на Уимблдонском турнире в июле 2019-го. Причиной отказа от поездки в Лондон стала травма запястья.

Место Екатерины заняла соотечественница Светлана Кузнецова.

  • Из-за проблем со здоровьем Макарова пропустила турниры в Индиан-Уэллс, Майами и «Ролан Гаррос».
  • В 2017-м Екатерина выиграла парный Уимблдон вместе с Еленой Весниной. Ее лучший результат в одиночном разряде – четвертьфинал-2014.
  • Уимблдон-2019 пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне.
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