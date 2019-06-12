Финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим нашел способ закончить конфликт с Сереной Уильямс, возникший по ходу турнира.

«Возник серьезный шум, и я до сих пор не понимаю, почему. Серена – великая чемпионка, у нее огромные достижения. Чтобы окончательно закрыть вопрос, я хотел бы сыграть с ней в паре на Уимблдоне или US Open», – цитирует 25-летнего австрийца ORF Sport.

Конфликт между Тимом и Уильямс произошел после вылета американки с «Ролан Гаррос». Доминика попросили освободить для Серены главный зал для пресс-конференций, и австриец остался недоволен.

В финале Тим проиграл Рафаэлю Надалю. Серена выбыла в 1/16 финала от соотечественницы Софии Кенин.

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