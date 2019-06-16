Шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас прокомментировал наступающий розыгрыш Уимблдонского турнира.

«Мне кажется, победитель придет из этой троицы [Роджер Федерер – Рафаэль Надаль – Новак Джокович]. Возможно, кто-то из парней с мощной подачей потенциально пройдет далеко, и тогда вероятны вылеты фаворитов на ранних этапах. Если Федерер, Надаль и Джокович в форме, полностью здоровы и пройдут несколько первых кругов, то возьмут титул.

Честно вам скажу, я бы хотел увидеть что-то новенькое в этом году. Надеюсь, это буду я, но мне кажется, для всего спорта будет хорошо иметь какую-то вариативность, что-то свежее. Скучно видеть, как эти ребята постоянно выигрывают.

Мы, новое поколение, тоже несем ответственность – упорно работать и верить в себя, что мы придумаем что-то новое, выйдем на пик формы и разобьем этих троих. Думаю, все зависит от характера и чувства ответственности за то, что ты делаешь на корте. Некоторые этого не ощущают, не хотят брать на себя такую ношу – выйти и сказать: «Я преодолею все трудности и выиграю у этих парней».

Я чувствую, что могу их победить. Моя игра будет лучше, если кто-то из нового поколения поверит в этом, если молодые теннисисты будут мыслить позитивно. Думаю, мы достигнем многого. Надеюсь, это произойдет на Уимблдоне», – сказал Циципас в интервью Metro.

·С 2003 года титул в мужском одиночном разряде Уимблдонского турнира брали только четверо теннисистов – Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. Но шотландец заявил, что, скорее всего, не примет участия в этом году.

За 15 лет в финал Уимблдона помимо этих четверых чемпионов выходили всего шестеро игроков.

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