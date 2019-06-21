Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что выступит на Уимблдоне-2019 в парном разряде.

«Мой план в том, чтобы сыграть в паре с Пьер-Юж Эрбером. Я бы также хотел сыграть в миксте, но уже получил несколько отказов», – приводит слова Маррея The Sun.

Одной из теннисисток, которая отказала Энди, стала Эшли Барти: во время «Ролан Гаррос» англичанин поинтересовался у австралийки, готова ли она сыграть с ним в миксте, и Эшли ответила, что у Маррея есть варианты получше.

На информацию о том, что Энди не может найти себе партнершу, отреагировала российская теннисистка Мария Шарапова. «Слышала, Энди Маррей ищет напарницу для микста. Спасибо, US Open, что опубликовали мое резюме», – написала Шарапова, ретвитнув видео ее совместного выступления с Максом Мирным, датированное 2004 годом.

20 июня Маррей впервые вышел на корт после Australian Open-2019.

Энди в паре с Фелисиано Лопесом расправился с Хуан-Себастьяном Кабалем/Робертом Фарахом в 1/8 финала турнира ATP в Лондоне.

После того, как Маррей рассказал о неудачных поисках партнерши для микста, теннисистки завалили его предложениями. Среди них – Кирстен Флипкенс, с которой Энди играл на Уимблдоне-2006, Барбора Стрыцова, Дженнифер Брэди и другие.

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