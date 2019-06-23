Полуфиналистка US Open-2007 Анна Чакветадзе в интервью RT дала оценку нынешним выступлениям Марии Шараповой, которая пропустила «Ролан Гаррос» из-за травмы и готовится к Уимблдону.

О мотивации

Ей по силам вернуться в былую форму, но есть явные проблемы с мотивацией. Ей стало совсем тяжело, ведь она долго выступала на одном уровне, а таких людей в теннисе мало. На протяжении длительного времени Мария держалась в десятке сильнейших, выигрывала «Большие шлемы», а затем попала в такую ситуацию. Думаю, она будет предпринимать все попытки, чтобы дойти хотя бы до финала. При этом всем понятно, что спортсмену после 30, а особенно девушке, каждая игра дается уже непросто. Другие приоритеты в жизни, а тело требует больше времени на восстановление.

О миксте с Марреем

Такое невозможно по определению! Микст и одиночный разряд – это как Марс и Земля. У Марии другие планы. Даже если представить, что они рискнули бы пойти на такую авантюру, то вряд ли это принесло бы ей пользу. Помнится, она пробовала свои силы в парном разряде с Еленой Весниной, ничего из этого не получилось. Маша и пара – это несовместимые понятия. Не будет же она играть лишь для того, чтобы получать какие-то символические деньги! Ей надо выигрывать турниры в своем разряде. Так что это не более чем шутка.

После долгого перерыва 32-летняя Шарапова вернулась на турнире в Санта-Понса. Она выиграла у Виктории Кужмовой и уступила Анжелик Кербер.

Уимблдон стартует 1 июля.

Маррей не может найти напарницу для микста – на помощь Энди пришла Шарапова

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