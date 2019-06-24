Британская теннисистка Франческа Джонс получала специальное приглашение от организаторов Уимблдонского турнира-2019 и примет участие в основной сетке.

У 18-летней девушки редкое генетическое заболевание эктродактилия. Франческа родилась со сросшимися пальцами на конечностях. С помощью нескольких операций у Джонс по четыре пальца (включая большой) на руках, четыре пальца на левой ноге и три – на правой.

Врачи говорили, что из-за отсутствия всех пальцев Фрэн потеряет нужную цепкость и не сможет играть в теннис. У спортсменки было расщеплено нёбо (т.н. заячья губа), еще у Джонс меньше зубов, чем у обычных людей.

В девять лет девочка переехала в Барселону, чтобы учиться в той же академии, что и Энди Маррей и Рафаэль Надаль. «Она впечатляет даже сильнее, чем остальные игроки на Уимблдоне», – сказал тренер Джонс Альберт Портас.

На этой неделе Франческа Джонс вошла в топ-300 рейтинга WTA, сейчас она 297-я ракетка мира.

Уимблдонский турнир-2019 стартует 1 июля. Он станет первым турниром «Большого шлема», на котором выступит Джонс.

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