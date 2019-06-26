Рафаэль Надаль признался, что в предыдущие два сезона чувствовал себя готовым впервые с 2010 года выиграть Уимблдонский турнир. Вместо этого испанец проиграл два пятисетовика Жилю Мюллеру в четвертом раунде-2017 и Новаку Джоковичу в полуфинале-2018.

«Я чувствовал, что готов к победе. Большинство людей считают, что ты несчастлив, если проигрываешь. Безусловно, поражение от Мюллера было тяжелым. Безусловно, поражение от Новака в том полуфинале было очень тяжелом. Потому что для меня это был большой шанс выиграть Уимблдон, но, в конце концов, я был рад почувствовать, что могу бороться за победу после многих лет неудач на траве», – сказал Рафаэль в интервью CNN.

С 2006-го по 2011-й Надаль 5 раз подряд играл в финале Уимблдона (при одном пропуске турнира) и дважды победил.

С 2012-го по 2017-й Рафа ни разу не прошел дальше четвертого раунда и трижды вылетел в первых двух раундах.

Уимблдон-2019 стартует 1 июля.

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