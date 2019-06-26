Российский теннисист Карен Хачанов получил от организаторов десятый номер посева на Уимблдоне, который пройдет в Лондоне.

Другой представитель России, Даниил Медведев, посеян под 11-м номером. Испанец Рафаэль Надаль, который занимает вторую строчку в рейтинге ATP, получил третий номер посева. На турнире женского одиночного разряда в число сеяных попала представительница России Дарья Касаткина (29-й номер), у американки Серены Уильямс – 11-й номер посева, сообщается на официальном сайте турнира.

Первый номер мирового рейтинга Новак ДжоковичGetty Images

Первая десятка сеяных у мужчин выглядит следующим образом: Новак Джокович (Сербия), Роджер Федерер (Швейцария), Рафаэль Надаль (Испания), Кевин Андерсон (ЮАР), Доминик Тим (Австрия), Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Кэй Нисикори (Япония), Джон Изнер (США) и Карен Хачанов (Россия).

Женщины получили следующие номера посева: Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды), Анжелик Кербер (Германия), Петра Квитова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс (США) и Арина Соболенко (Белоруссия).

Лондонский турнир будет сыгран в промежуток с 1-го по 14-е июля. В прошлом году победителями Уимблдона стали Джокович и Кербер.

Федерер посеян выше Надаля, хотя уступает ему в мировом рейтинге.

Уимблдон – третий мэйджор теннисного сезона. Предыдущие два (Australian Open и «Ролан Гаррос») в этом году выиграли Джокович и Надаль у мужчин и Осака и Барти у женщин.

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