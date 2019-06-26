80-я ракетка мира Мария Шарапова прибыла в Лондон для подготовки к Уимблдонскому турниру.

Русская теннисистка подпрыгнула перед входом в Центральный корт и сделала фотографию. Она выложила снимок в инстаграм.

«C этим просто ничего не сравнится», – подписала фото Мария.

За пять последних сезонов Шарапова в Лондоне доходила до полуфинала (в 2015-м), пропустила два розыгрыша и выбыла в первом круге-2018.

Eurosport Россия будет вести прямые трансляции с кортов Уимблдонского турнира. Соревнования стартуют 1 июля.

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