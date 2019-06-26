«С этим ничего не сравнится». Шарапова уже в Лондоне и навеселе готовится к Уимблдону
Полет нормальный.
80-я ракетка мира Мария Шарапова прибыла в Лондон для подготовки к Уимблдонскому турниру.
Русская теннисистка подпрыгнула перед входом в Центральный корт и сделала фотографию. Она выложила снимок в инстаграм.
«C этим просто ничего не сравнится», – подписала фото Мария.
- За пять последних сезонов Шарапова в Лондоне доходила до полуфинала (в 2015-м), пропустила два розыгрыша и выбыла в первом круге-2018.
- Eurosport Россия будет вести прямые трансляции с кортов Уимблдонского турнира. Соревнования стартуют 1 июля.
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