Австралийский теннисист Акира Сантиллан очень расстроился проигрышу в полуфинале квалификации Уимблдона бельгийцу Рубену Бемельмансу.

После матча Акира ушел на соседнее поле, где не было зрителей, от злости раскурочил оставшеися пять ракеток и оставил сломанный инвентарь на траве. К счастью, прохожие засняли сие исступление эмоций.

Сантиллан уступил Бемельмансу со счетом 7:6(5), 3:6, 10:12.

Матч продолжался ровно три часа.

Сантиллан занимает 238-е место в рейтинге ATP. 22-летний теннисист пока еще ни разу не прорвался в основную сетку мэйджоров.

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