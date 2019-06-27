Австралиец после поражения в квалификации Уимблдона эмоционально уничтожил все ракетки
Слишком обидное поражение.
Австралийский теннисист Акира Сантиллан очень расстроился проигрышу в полуфинале квалификации Уимблдона бельгийцу Рубену Бемельмансу.
После матча Акира ушел на соседнее поле, где не было зрителей, от злости раскурочил оставшеися пять ракеток и оставил сломанный инвентарь на траве. К счастью, прохожие засняли сие исступление эмоций.
- Сантиллан уступил Бемельмансу со счетом 7:6(5), 3:6, 10:12.
- Матч продолжался ровно три часа.
- Сантиллан занимает 238-е место в рейтинге ATP. 22-летний теннисист пока еще ни разу не прорвался в основную сетку мэйджоров.
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