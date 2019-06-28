18-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль выставил на продажу яхту «Бетховен», которую он купил в 2016 году.

Как сообщает Daily Mail, испанский теннисист продает судно за 2,3 млн фунтов (около 2,5 млн евро). По словам Надаля, он путешествовал на «Бетховене», чтобы побыть в одиночестве. Рафа неоднократно отправлялся в плавание рядом со своим родным островом – Мальоркой.

«Бетховен» способен разгоняться до 56 км/ч, его длина составляет 23 метра. На судне имеются четыре спальни.

18 побед Надаля на «Шлемах» распределяются так: «Ролан Гаррос» – 12, US Open – 3, Уимблдон – 2, Australian Open – 1.

1 июля в Лондоне стартует Уимблдон, на котором Надаль посеян третьим.

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