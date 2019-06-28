Что произошло?

26 июня опасения фанатов Надаля подтвердились – испанец получил третий номер посева на Уимблдоне, несмотря на второе место в рейтинге. Федерер, который идет у ATP на третьем месте, наоборот, станет на главном травяном турнире сезона вторым номером.

Такое распределение – плохая новость для Надаля, поскольку теперь Рафа наверняка окажется в одной части сетки с лидером тура и действующим победителем Уимблдона Джоковичем. Федерер же минует обоих заклятых конкурентов до финала. Надаль мгновенно отреагировал на новость и казнил организаторов за недостаток уважения: «Уимблдон – единственный турнир, на котором так поступают. Мне кажется неправильным, что только они так делают. Было бы более правильно, если бы так делали все».

Надаль и Алекс Де Минаур на УимблдонеGetty Images

Испанец исходит из объективных показателей: в этом году он дошел до финала Australian Open, сыграл в четырех полуфиналах, а затем выиграл Italian Open и «Ролан Гаррос». На данный момент он очевидно успешнее Федерера – швейцарец взял три титула, но в Австралии уступил уже в четвертом раунде, а во Франции – в полуфинале.

Почему на Уимблдоне проигнорировали рейтинг ATP?

Эксперты, фанаты и игроки отреагировали на посев Уимблдона так, будто ситуация Надаля уникальна. На самом деле не произошло ничего необычного: организаторы традиционно отстаивают право британского турнира на эксклюзивное распределение номеров, которое не всегда совпадает с рейтингом.

В правилах турнира подтверждается, что для посева разработана специальная формула, учитывающая достижения игроков не за весь сезон, а лишь на травяных кортах. К очкам в рейтинге ATP на момент посева добавляются все очки, набранные на траве за год до этого. Конечный результат складывается из этой суммы и 75% очков, полученных за последний год на турнире с травяным кортом, где теннисист показал лучший результат.

Такая система подчеркивает особый статус Уимблдона. Это такая же традиция, как дресс-код и клубника со сливками. Федерер выиграл последний перед выездом в Англию турнир в Галле и получил необходимые очки, чтобы обогнать Рафу. Испанец, который вообще проигнорировал старт травяного сезона, то ли забыл об особенности регламента, то ли неправильно рассчитал успехи за год.

Такое уже случалось раньше со звездами?

Возмущение Надаля поддержали некоторые соперники и бывшие игроки. «Таковы их правила, но для меня это немного удивительно, – аккуратно высказался Джокович. – Конечно, Федерер – величайший игрок всех времен и он выиграл больше всех титулов на Уимблдоне. Если кто-то заслуживает такого [отношения], то это он, но они подвинули его на место не кого-нибудь, а Надаля». Дядя и тренер Надаля Тони более эмоционально заступился за родственника: «Они ведут себя так, будто особенные. Это плохой принцип. Они выказывают неуважение не Рафе, а туру ATP».

Скандал выглядит не таким обоснованным, если вспомнить, что случай Надаля – далеко не первый для звезд тура. В 2014-м с самим Рафой произошло то же самое, когда он возглавлял рейтинг, но в Англии первый номер по формуле получил Джокович. В 2017-м Новак благодаря успехам на траве поднялся с четвертого места на второе, а в прошлом году подскочил на пять строчек (с 17-й на 12-ю). При этом серб и испанец искренне удивились тому, что Уимблдон остался верен консервативному кодеку.

Даже в этом году изменения затронули не только Надаля. Прошлогодний финалист Кевин Андерсон получил четвертый номер посева, хотя в рейтинге идет восьмым. Из-за этого Тим, Зверев и Циципас опустились на одну строчку, но не возмутились, как титулованный Рафа.

ATP вряд ли вступит в конфликт с Уимблдоном – это слишком крупное событие для тенниса, чтобы ставить его уникальность под угрозу. Любые обиды и скандалы отойдут на задний план, когда одетые в белое теннисисты выйдут на корт. Важно то, что Надаль, Джокович и Федерер выдадут сумасшедшую схватку независимо от любых перестановок в рейтинге.

А вот такие страсти кипели на предыдущем турнире «Большого шлема»:

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