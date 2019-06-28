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Надаль и Федерер могут встретиться в полуфинале, Шарапова сыграет с Пармантье
Старт уже 1 июля.
28 июня состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Уимблдона-2019.
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер попали в одну часть сетки и могут встретиться в полуфинале.
Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет в первом круге с немцем Филиппом Кольшрайбером, Федерер встретится с Эндрю Харрисом из ЮАР, а Надаль протестирует на прочность Юити Сугиту из Японии.
Даниил Медведев в первом круге сыграет с Паоло Лоренци (Италия), Карен Хачанов – с Квон Сунву из Южной Кореи, а Андрей Рублев – с Кристианом Гарином из Чили.
Карен ХачановGetty Images
Возможные четвертьфинальные пары:
Новак Джокович – Стефанос Циципас
Кевин Андерсон – Александр Зверев
Доминик Тим – Рафаэль Надаль
Кэй Нисикори – Роджер Федерер
В женской части новая первая ракетка мира Эшли Барти сыграет в первом круге с Чжен Сайсай из Китая, Наоми Осака – с Юлией Путинцевой, Серена Уильямс – с Гатто Монтиконе из Франции.
Мария Шарапова сыграет с Полин Пармантье (Франция), Дарья Касаткина – с Айлой Томлянович (Австралия), Светлана Кузнецова – с Алисон ван Эйтванк (Бельгия).
Возможные четвертьфинальные пары:
Эшли Барти – Анжелик Кербер
Кики Бертенс – Петра Квитова
Элина Свитолина – Каролина Плишкова
Симона Халеп – Наоми Осака
- Eurosport Россия будет вести прямые трансляции с кортов Уимблдонского турнира. Соревнования стартуют 1 июля.
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