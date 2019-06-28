28 июня состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Уимблдона-2019.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер попали в одну часть сетки и могут встретиться в полуфинале.

Первая ракетка мира Новак Джокович сыграет в первом круге с немцем Филиппом Кольшрайбером, Федерер встретится с Эндрю Харрисом из ЮАР, а Надаль протестирует на прочность Юити Сугиту из Японии.

Даниил Медведев в первом круге сыграет с Паоло Лоренци (Италия), Карен Хачанов – с Квон Сунву из Южной Кореи, а Андрей Рублев – с Кристианом Гарином из Чили.

Карен ХачановGetty Images

Возможные четвертьфинальные пары:

Новак Джокович – Стефанос Циципас

Кевин Андерсон – Александр Зверев

Доминик Тим – Рафаэль Надаль

Кэй Нисикори – Роджер Федерер

В женской части новая первая ракетка мира Эшли Барти сыграет в первом круге с Чжен Сайсай из Китая, Наоми Осака – с Юлией Путинцевой, Серена Уильямс – с Гатто Монтиконе из Франции.

Мария Шарапова сыграет с Полин Пармантье (Франция), Дарья Касаткина – с Айлой Томлянович (Австралия), Светлана Кузнецова – с Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

Возможные четвертьфинальные пары:

Эшли Барти – Анжелик Кербер

Кики Бертенс – Петра Квитова

Элина Свитолина – Каролина Плишкова

Симона Халеп – Наоми Осака

Eurosport Россия будет вести прямые трансляции с кортов Уимблдонского турнира. Соревнования стартуют 1 июля.

Организаторы Уимблдона подвинули Надаля в сетке ради Федерера. Рафа зря разносит правила

Качай приложение Eurosport для iOS или Android