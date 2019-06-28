Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос, хотел ли он, чтобы в середине 2000-х годов у него не появилось сильных соперников и он сохранил подавляющее преимущество над другими игроками.

«Безусловно, я бы хотел доминировать вечно. Когда появились Рафаэль и остальные, мне понадобилось время, чтобы привыкнуть. В какой-то момент нужно снять шляпу и сказать: ты слишком хорош. Мне приятно осознавать, что ты не можешь оставаться на вершине в одиночестве. Тебе нужны соперники. Я благодарен этим ребятам: они делают меня лучше», – сказал Надаль в интервью Financial Times.

Роджер – победитель 20 турниров «Большого шлема». Швейцарец 6 раз выигрывал Australian Open, один раз – «Ролан Гаррос», 8 раз – Уимблдон и 5 – US Open.

1 июля в Лондоне стартует очередной розыгрыш Уимблдона, Федерер посеян на турнире под вторым номером.

В прошлом году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович.

Надаль продает яхту за 2,5 млн евро. Он купил ее, чтобы проводить время в уединении

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